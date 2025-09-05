5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Eylül ayının ilk günlerinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Cuma günü için sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Peki, yağış hangi şehirlerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

5 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?

5 Eylül Cuma günü ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Manisa, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarında ise sağanak yağış olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu!nun doğusunda toz taşınımı görüleceği belirtiliyor.