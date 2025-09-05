Haberler Liste Haberleri 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Meteoroloji, birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr beklerken, bazı illerde toz taşınımı görüleceğini duyurdu. Peki, 5 Eylül Cuma günü hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:32
Eylül ayının ilk günlerinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Cuma günü için sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Peki, yağış hangi şehirlerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

5 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?

5 Eylül Cuma günü ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Manisa, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarında ise sağanak yağış olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu!nun doğusunda toz taşınımı görüleceği belirtiliyor.

Marmara BölgesiMarmara Bölgesi

MARMARA

İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege BölgesiEge Bölgesi

EGE

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi

AKDENİZ

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri sağanak yağış ihtimali

ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadoluİç Anadolu

İÇ ANADOLU

ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı KaradenizBatı Karadeniz

BATI KARADENİZ

BOLU 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ihtimali

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağış ihtimali

TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu AnadoluDoğu Anadolu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ihtimali

KARS 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış ihtimali

MALATYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

