5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Eylül ayının ilk günlerinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Cuma günü için sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Peki, yağış hangi şehirlerde etkili olacak?
5 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?
5 Eylül Cuma günü ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Manisa, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarında ise sağanak yağış olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu!nun doğusunda toz taşınımı görüleceği belirtiliyor.
MARMARA
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri sağanak yağış ihtimali
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ihtimali
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağış ihtimali
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ihtimali
KARS 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış ihtimali
MALATYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu