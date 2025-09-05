Erzurum'da kaza sonrası kavga çıktı: 3 yaralı

Erzurum'da kent merkezinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, asansörlü nakliye kamyonu ile çarpıştı. Kazanın ardından çıkan kavgada ise 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından tartışan sürücüler yakınlarını olay yerine çağırdı.Hafif ticari aracın sürücüsü, M.G, Y.B. ile diğer aracın sürücüsü ve akrabaları C.Ç, O.Ç, B.Ç, Ş.Ç. sopalı, yumruklu kavga etti. Kavgada M.G, O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralananlar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, tarafları karakola götürdü.Kazada hasar alan araçlar da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

