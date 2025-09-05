Manisa'daki metruk binada yangın: Kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatleri metruk bir binada çıkan yangın vatandaşları korkutmaya yetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler kısa sürede evin tamamını sarmasıyla bina küle döndü.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 05:37

Yangın saat, 02.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K.'ya ait kullanılmayan binada henüz neden çıktığı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına müdahaleleri sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



