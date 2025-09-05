Çanakkale Boğazı'nda panik anları! Dev gemi arızalandı

Çanakkale'de Malta bayraklı bir kargo gemisi geçiş esnasında makine arızası yaşadı. Durumun görevlilere bildirilmesinin ardından, Çanakkale Boğazı tek yönli olarak geçişe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı genel kargo gemisi, Kepez açıklarına demirledi. Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden 196 metre uzunluğunda Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B', saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi Kepez önlerine demirledi. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgede yapılacak kontrollerin ardından boğaz geçişine izin verilmesi bekleniyor.

