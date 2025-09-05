Bursa'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Bursa'da bir çok ulusal ve yerli radyo ve tv vericilerinin bulunduğu Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgeye havadan ve karadan müdahale başladı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 14:38

Yangın ,saat 14.00 sularında Gündoğdu tepesi olarak bilinen alanın sağ tarafında kalan ormanlık alanda çıktı.

Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gündoğdu mahalle sakinleri tarafından fark edilip ihbar edilen yangına Orman ve itfaiye ekipleri tarafından arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Hızlı yayılan alevlere 2 helikopter ile de havadan müdahale edildiği belirtildi.

