Viral Galeri Viral Liste Akıllara durgunluk veren olay! Evini ateşe verdi | Oturup yangını izledi: Gençliğimi de burada yaktım

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Mesut Can Y. evini benzin döküp ateşe verince yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi. O sırada Mesut Can Y., polislerin "Yangın nasıl çıktı" sorusuna ise "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" verdiği yanıt şaşırttı. İşte olayın detayları...

Antalya’da akıllara durugnluk veren olay! Evini benzin dökerek ateşe verdi | Oturup yangını izledi

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi.

Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi. Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.'nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.

Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallenin korunması gerektiğini belirterek, yangın için çok üzgün olduklarını söyledi.

