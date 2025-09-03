Akıllara durgunluk veren olay! Evini ateşe verdi | Oturup yangını izledi: Gençliğimi de burada yaktım
Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Mesut Can Y. evini benzin döküp ateşe verince yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi. O sırada Mesut Can Y., polislerin "Yangın nasıl çıktı" sorusuna ise "Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" verdiği yanıt şaşırttı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:51