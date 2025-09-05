Atık toplayan adama bir anda saldırdılar! O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan bir kişi darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayın neden gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan bir kişi darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü.

Yaşanan saldırı sonrası S.A.'nın şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

