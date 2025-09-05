Düzce'deki orman yangını! Alevler söndürüldü

Düzce’nin Yığılca ilçesi Mengen köyünde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok ayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 00:52

Paylaş



ABONE OL

Düzce'nin Yığılca ilçesi Mengen köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla yangını söndürerek, soğutma çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN