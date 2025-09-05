Asrın felaketinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda 12 katlı bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.