Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: 1'i itfaiye eri 2 kişi yaralandı

Uşak'ta tekstil deposu ve yanında bulunan tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 03:49

Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunda yanıklar oluşan fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin depo ve fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

