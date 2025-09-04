Osmaniye'de feci kaza: Direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkiinde seyir halinde ilerleyen genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracını direğe çarptı. Kazada 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kütük idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç kavşakta bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır yaralandı.



Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

