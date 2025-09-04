Kırşehir'de yolcu otobüsünde 42 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir'de yolcu otobüsünde 42 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir yolcu gözaltına alındı.
Ekipler, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.
Otobüs bagajındaki aramada dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, valizlerden birinde 42 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
İstanbul'a faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu M.A. (37) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.