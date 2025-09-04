Bursa’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi ile alevler kontrol altında
Bursa'da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan canhıraş müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.