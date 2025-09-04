AJet Prag seferleri başlıyor: Haftada 4 kez yapılacak

AJet, uçuş ağını genişleterek 15 Aralık’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen’den Prag’a sefer başlatıyor. Prag uçuşları pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri haftada 4 kez yapılacak.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:48

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık'ta sefer başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

