Yapımı 1 yıl batması 15 dakika sürdü! 40 milyon TL'lik yat suya gömüldü

Karadeniz Ereğli'de yapımı 1 yıl süren yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldı. Açıldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı su alan yat 15 dakika içinde battı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen lüks yat, denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı.

15 DAKİKA İÇİDNE SUYA GÖMÜLDÜ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

