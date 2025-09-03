Valilikten açıkladı! Ankara'da duman ve is kokusu Kastamonu'daki yangından kaynaklı

Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusuna ilişkin Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada durumun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 00:14

Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

