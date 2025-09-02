Kayıp Türk fizikçi Furkan Dölek nerede? Acılı kardeş A Haber'den seslendi: Yardım istiyoruz

Giriş Tarihi: 02.09.2025 19:26

Yürüyüşünde Mohawk bölgesine ulaşan Dölek, burada ailesiyle son kez iletişime geçti. Bu görüşmenin ardından Dölek'ten bir haber alınamadı. A Haber canlı yayınına bağlanan kayıp Türk fizikçinin kardeşi Esra Dölek Coşkun , kardeşinin bu yürüyüşe neden başladığını şu anda içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi.

"Kardeşim işten çıkarıldıktan sonra, şirketten şikayetçi oldu ve ABD mahkemesi tarafından idari bir süreç başlatıldı. Ancak delil yetersizliğinden dolayı dava düşürüldü. Kardeşim davadan aklandı fakat işe geri dönemedi. Bu süreçte vizesi iptal edildi ve hakkını bu konuda da aramak istedi fakat başarılı olamadı.

Kayıp Türk fizikçinin ablası Esra Dölek Coşkun, A Haber ekranlarından yardım çağrısında bulundu (Ekran görüntüsü)

"KENDİSİYLE EN SON 6 GÜN ÖNCE HABERLEŞTİK"

Bunun üzerine kardeşim bir kamuoyu oluşturmak ve yaşadığı haksızlığı duyurmak için bir yolculuğa çıktı. Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Bu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaptı. En son kardeşimle konuştuğumda Mohawk sınır bölgesine yakındı ve çok ağrısı olduğunu söylüyordu. Kendisiyle en son 27 Ağustos'ta haberleştik ve o zamandan beri ulaşamıyoruz.

ABD'li bir aktivist kardeşime ulaştı ve Furkan'ın Mohawk bölgesinde tutuklandığını söyledi. Ancak kendisi de çok fazla bilgiye sahip değildi. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda kardeşimin New York'ta bir gözaltı merkezinde tutuluyor olabileceğini öğrendik, fakat bu konuda net bir bilgi edinemedik.

ABD'de kısa süre önce idari bir tatil vardı ancak şu anda tatil sona erdi ve resmi kurumlar tekrar çalışmaya başladı. Dışişleri Bakanlığımızdan acil şekilde yardım talep ediyoruz.