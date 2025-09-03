Seferihisar ve Çeşme'de 82 düzensiz göçmen yakalanırken 10'u kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından 17'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ve Çeşme ilçesi açıklarında ise 8'i çocuk 33 düzensiz göçmen tespit edildi. Yine aynı ilçe açıklarında lastik botun arızalanması nedeniyle yardım talebinde bulunan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Ekiplerce bottaki 17'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik uçağı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek timleri, sevk edildikleri bölgede bulunan 8'i çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine ilçede Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından karada oldukları belirlenen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen, Uçburun mevkisinde yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı'nın Çeşme açıklarında fiber teknede bir grup düzensiz olduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan fiber teknedeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınmasıyla harekete geçen ekipler, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

