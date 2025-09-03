Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:19

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.