Nusaybin'de 7. kattan düşen 97 yaşındaki kadın öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7’nci kattaki evinin balkonundan düşen 97 yaşındaki Amşa Maktay hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, Maktay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 14:46

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 7'nci katındaki dairesinden düşen Amşa Maktay (97), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitedeki apartmanın 7'nci katındaki dairesinde oturan Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybedip düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Maktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Maktay'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradaki ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

