Konya'da sokak ortasında vahşet! Öldüresiye dövülen Dudu Gez Çat konuştu

Bunun üzerine market işletmecisi ile Çat arasındaki gerginlik giderek artmaya başladı. Çat, son olarak güvenlik gerekçesiyle evine güvenlik kamerası taktırdı. Bunu istemeyen Vural, kadınla tartışıp, küfürler etti. Bunun üzerine aşağıya inen Çat, Yasin Mert tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Talihsiz kadın ameliyat edildikten sonra taburcu edildi. Yasin Mert Vural ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yasin Mert Vural'ın Dudu Gez Çat'ı darp ettiği anlar (AHABER ARŞİV)

BU İLK ŞİDDET DEĞİLMİŞ

Taraflar arasında 2024 yılının Ağustos ayında da benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vural ailesinin Dudu Gez Çat'ın eşi Aydın Çat'la (50) tartıştıkları, tartışma sırasında Aydın Çat'ın tişörtünü yırtıp darp ettikleri, Dudu Gez Çat'ın da eşine yardım etmek amacıyla karşı tarafa müdahale ettiği belirlendi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Baba Ahmet Mesut (53) ile oğulları Yasin Mert ve Ahmet Can Vural (28) hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı dosyada şüpheli konumda bulunan Dudu Gez Çat hakkında 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 5 yıla kadar, eşi Aydın Çat hakkında 'basit yaralama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.