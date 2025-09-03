Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 kişiden 13'ü tutuklandı

Kayseri’de polis ekiplerinin 3 aylık çalışmanın ardından düzenlediği “Şehit İbrahim Birol 12” operasyonunda 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 280 personelin katıldığı operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 22 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 3 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. 'Şehit İbrahim Birol 12' adı verilen operasyona, 30 adrese 280 personelle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından haklarında 1 yıl 8 ay ile 24 yıl 2 ay 11 gün arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 kişinin de bulunduğu toplam 22 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeği ETA ile yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda narkotik madde, hassas terazi, tabanca ve tüfek ve 61 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

