Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 61 kilogram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 kilogram esrar ve 630 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 3 şüphelinin yasa dışı ekim yaparak elde ettikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şüphelilerin ikametinde ve kenevir ekimi yapılan alanda gerçekleştirilen aramada 630 kök Hint keneviri, 61 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, demir orak ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.