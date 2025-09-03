Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı! Sosyal medya gençlerin algısını değiştirdi
Öğrenciler üzerinde yapılan “şiddet algısı” araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bulgulara göre en fazla şiddet dijital ortamda yaşanıyor. Gençler, sosyal medyada fotoğraflarının kasıtlı olarak beğenilmemesini dahi şiddet olarak değerlendiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin şiddet algılarını, şiddete maruz kalma durumlarını ve şiddet uygulama eğilimlerini incelemek amacıyla Şiddet Algısı Araştırması gerçekleştirildi.
Sabah'ın haberine göre elde edilen veriler dijital medyanın şiddet türünü de ne yönde değiştirdiğini ortaya koydu. Katılımcılara göre şiddet en çok dijital ortamlarda görülüyor. Yaşları ilerledikçe çevrimiçi ortamlarda daha fazla şiddete maruz kaldıklarını düşünen öğrenciler, sosyal medyadaki fotoğrafı kasten beğenmemeyi şiddet olarak tanımlıyor.
Araştırma kapsamında elde edilen bazı bulgular şöyle:
Bir sosyal medya gönderisini kasten beğenmemek ortaokul öğrencilerinin yüzde 16.6'sı, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 15.9'u, sosyal medya gönderisindeki beğeniyi kasten geri çekmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 17.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 17.3'ü tarafından şiddet olarak görüldü.
Dijital ortamda bir gruptan çıkarılmak ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'ü, dijital ortamlarda bir gruba alınmamak ortaokul öğrencilerinin yüzde 19.9'u, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 21.8'i tarafından şiddet şeklinde adlandırıldı.