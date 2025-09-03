Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümünde yeni detay! Katledip ‘intihar etti’ dediler

Mersin’de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Başından tabanca ile vurularak öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark'ın ilk ifadesinde Hiranur Nilgün Aygar'ın intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra Hiranur ile 2 aydır kız arkadaşı olduğunu birlikte arkadaşlarının asker eğlencesine gittiklerini dönüşte arabada şakalaşmak amacı ile tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını söyledi.

Mersin’de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini önce Yenişehir İlçesinde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını sonradan hastaneye götürüp, 'intihar etti' dediklerini anlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirtilen yer bulunarak otluk alanda kan izi olduğu belirlendi.

Mersin’de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın annesi



Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülten Tan "Çiçeğimi benden kopardılar. Benim çiçeğim soldu, başka çiçekler solmasın. Canım gitti yüreğim yanıyor. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşımdı" diye konuştu.