Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümünde yeni detay! Katledip ‘intihar etti’ dediler
Mersin'de hastaneye “intihar etti” denilerek bırakılan 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın otomobilde 19 yaşındaki erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, tarafından silahla vurulduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirtilen yer bulunarak otluk alanda kan izi olduğu belirlendi.
Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu.
Aygar'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.
DEREYE BIRAKACAKLARDI
Sabah'ın haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ı önce Yenişehir ilçesinde Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi.