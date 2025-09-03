Bağcılar'da "kirala-kazan" yöntemiyle büyük vurgun!

İstanbul Bağcılar'da otel konsepti tasarlayan bir inşaat firması, yatırımcılarına "gelir elde edebilecekleri" bir proje sattı. İddiaya göre, inşaat sahipleri Körfez, Rus ve Çinli yatırımcılarına önce rezidans satışı gerçekleştirdi ardından kendilerine kiraya vermelerini istedi. Böylece yatırımcılar da 20-30 bin dolar bandında bir kazancın sahibi olacaktı. Ancak verilen sözler tutulmadı ve sadece birkaç ay ödeme aldıklarını söyleyen mağdur şahıslarla, inşaat şirketi arasında anlaşmazlıklar patlak verdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:19

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Bağcılar'da hizmet veren bir inşaat şirketi, 2019 itibarıyla İstanbul'un farklı noktalarındaki rezidans projelerinde yer alan yaklaşık 250 daireyi, Körfez ülkeleri, Rusya ve Çin'den gelen yatırımcılara pazarladı. Projede, yabancı yatırımcıların güvenip tanıdığı dünyaca ünlü otel markaları da kullanılarak yatırımcıların güveni kazanıldı.

Dairelerin satışında "otel konsepti" ifadesi kullanıldı. Yatırımcılara "bu daireleri bize geri kiralayacaksınız, biz otel gibi işleteceğiz, size 3 yıl boyunca yıllık 20.000–30.000 USD net kazanç garanti ediyoruz" denilerek satışlar yapıldı. Piyasa değerinin 5 ila 6 katı fiyatla satılan daireler için, yüksek dolar getirisi, vatandaşlık hakkı ve risksiz yatırım vaatlerinde bulunuldu. Başta bazı yatırımcılara ödeme yapılması, sistemin çalıştığına dair güveni pekiştirdi. Ancak daha sonra bu ödemeler kesildi. Ödenen tutarların ise elde edilen otel gelirinden değil, yatırımcıların sisteme koyduğu paralardan karşılandığı ortaya çıktı.

GİZLİ TAPU ŞERHLERİ VE FİZİKİ ERİŞİM ENGELLERİ

İnşaat şirketinin tapuların devrinden önce dairelerin üzerine 13 yıllık "kira yükümlülüğü" şeklinde takyidatlar koyduğu ve tapu kayıtlarına gizlenen bu şerhler sayesinde, daire sahipleri evlerini boşaltamadığı, satamadığı ve kiraya veremediği ortaya çıktı. Dairelerin başka kişilere satışında da alıcılar, bu takyidat nedeniyle caydırıldı. Yatırımcılar, projelerin mimari projeye aykırı olarak inşa edildiğini de tespit etti. Mesken olması gereken dairelerin aslında otel odası formatında yapıldığı, binalara girişin sadece şirketin kontrolündeki dijital anahtar sistemiyle sağlandığı ortaya çıktı. Dairelerin elektrik ve suyunun da ortak sayaçtan verildiği, bu sayaçların yine şirket kontrolünde olduğu anlaşıldı. Öte yandan şirket, hakkını aramak isteyen vatandaşlara ise dairelerin satış sözleşmesinde yer alan imzaları yetkisiz kişilerin attığını iddia etti.

"DİKKATLİCE SAHNELENMİŞ BİR İLLÜZYONDU"

Mağdur olan bir yatırımcı Alexev Lebedev ise mağduriyetini şu cümlelerle anlattı: "Merhabalar. Benim adım Alexev Lebedev. Eylül 2022'de İstanbul'da beş yıldızlı bir projeye yatırım yaptım. Şirket garantili yüksek getiriler vadetmesinden sonra ödeme yapmaya da başladılar. Dikkatlice sahnelenmiş bir illüzyondu. Fakat bilmediğim şey şuydu. Aslında bir sözleşmeleri yoktu ve kuralları kendileri koyuyorlardı. Sahipliğimin bir anlamı yoktu. Kendi dairemi kullanamıyorum. Kiralayamıyorum. Herhangi bir gelir elde edip satamıyorum. Beni gerçek olmayan bir varlığa mahkum ettiler. Bu bir yatırım fırsatı değil, para almak için tasarlanmış bir yapıydı. Sonra yasal işlem başlattım. Süreci oyalamak için kasıtlı olarak çalıştılar ve usül engelleri çıkardılar. Hatta sözleşmelerde kendi imzalarının geçersiz olacağını iddia ettiler. Bu bir iş anlaşması değil, hesaplanmış bir komplo"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı yatırımcılar avukatları aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına bugüne kadar yaklaşık 50 mağdur ve onları temsil eden 10 ayrı hukuk bürosunun yer aldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"BİR YATIRIM DOLANDIRICILIĞIDIR"

Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 40 adet mağduru temsil eden avukat Barış Erkan Çelebi sürecin bir ticari anlaşmazlık değil, organize bir suç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu gibi olaylar ülkemizin menfaatlerine ve itibarına büyük zarar vermekte. Bu projede zarar görenlerin tamamı yabancı asıllı insanlar. Türkiye'ye güvenerek gelip yatırım yapmışlar. Yaşadıkları mağduriyeti çevrelerine anlatıyorlar ve bu da yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek için yapılan çalışmaları olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla müvekkillerimizin mağduriyetine ilaveten ülkemizin itibarı için de olayın üstüne gidiyoruz. 38 müvekkilim adına hukuki süreç başlattık. Henüz kesinleşmiş bir ceza kararı yok, dolayısıyla masumiyet karinesi var. Ama biz bu yapılanların sistemli ve planlı bir şekilde yapıldığını, insanların iradeleri sakatlanarak onlara ağır maddi zararlar verildiğini mahkemede kanıtlayacağız." Şirketten kamuoyuna henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, mağdurlar sosyal medyada oluşturdukları gruplarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Projede adı geçen uluslararası otel markalarının bu süreçten haberdar olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN