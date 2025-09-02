Ümraniye'de "abinin selamı var" diyerek iş yeri kundakladılar

Giriş Tarihi: 02.09.2025 17:39

Olay, 30 Ağustos günü Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, maskeli 2 kişi çekiçlerle iş yerinin kepengine saldırdı. Bu sırada bir başka şahıs da cep telefonuyla saldırıyı kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E.'yi (18) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.