Giriş Tarihi: 02.09.2025 17:55

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (52) idaresindeki 06 EIB 668 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve S.Ç. (25) yaralandı.

Trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti (İHA)



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.