Tunceli'de ayılar nedeniyle mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti: 6 kişilik aile kurtarıldı

Tunceli'de korku dolu anlar yaşandı. Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi'nde havanın kararmasıyla birlikte ayılardan dolayı vatandaşlar mahsur kaldı. Bu kapsamda ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 6 kişilik aileyi kurtardı. Güvenli bölgeye alınan aile, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:26

Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik aile Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi'ne gitti. Havanın kararmasıyla birlikte aile, bölgede bulunan ayılar nedeniyle hareket edemedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal dron ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak termal kamera ile ailenin yeri tespit edildi. AFAD öncülüğünde 4 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşılarak kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan aile, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kurtarma operasyonunu takip eden Vali Şefik Aygöl, görüntülü arayarak aile ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

