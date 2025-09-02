Siirt'te bir gence saldırmışlardı! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Siirt'te 18 yaşındaki M.Y.F. sopalı saldırıya uğramıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis, şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta bir kafede oturan 18 yaşındaki M.Y.F. sopalı saldırıya uğradı.
Aldığı darbe sonucu yaralanan genç, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis, şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda M.T. ve M.K. ile yaşı küçük şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.