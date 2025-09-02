MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili gecesi yaklaşırken, vatandaşlar hem ibadetlerini ihya etmeye hem de sevdiklerini hatırlamaya hazırlanıyor. Bu mübarek gecede paylaşılan dualar, ayetler ve anlamlı sözler, kandilin manevi atmosferini daha da derinleştiriyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel Mevlid Kandili mesajları ve sözler…