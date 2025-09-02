Viral Galeri Viral Liste MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar için manevi değeri büyük olan bu özel gecede, kalpler birlik ve kardeşlik duygusuyla dolarken ibadetler yoğunlaşıyor. Sosyal medyada sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlid Kandili mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte bu anlamlı gecede paylaşabileceğiniz en özel kandil mesajları ve sözler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:28
İslam dünyası için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili gecesi yaklaşırken, vatandaşlar hem ibadetlerini ihya etmeye hem de sevdiklerini hatırlamaya hazırlanıyor. Bu mübarek gecede paylaşılan dualar, ayetler ve anlamlı sözler, kandilin manevi atmosferini daha da derinleştiriyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel Mevlid Kandili mesajları ve sözler…

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025

Sevdiklerinize, büyüklerinize ve ailenize gönderebileceğiniz en anlamlı ve güzel Mevlid Kandili mesajları yapay zeka tarafından özel olarak hazırlandı.

🌙Bu özel gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, sevdiklerinizle huzur içinde olmanız dileğiyle.

🌙Kalplerimiz nurla, evlerimiz huzurla dolsun. Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle kandiliniz mübarek olsun.

🌙Efendimizin doğum gecesi huzur ve rahmet getirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

🌙"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Hadis-i Şerif)

Efendimizin örnek ahlakıyla donanmış bir hayat, sevgi ve huzur dolu günler diliyoruz. Kandiliniz mübarek olsun.

