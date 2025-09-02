Kayseri'de sokakta bıçaklanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Suriyeli A.H, Sahabiye Mahallesi’nde bıçaklanmış halde bulundu. Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.H, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:29

Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta dün bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

