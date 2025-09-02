Edirne'de firari şüpheliler saklandıkları bağ evinde yakalandı

Edirne’de polis, ‘Sevenler’ suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L.’yi Karaağaç Mahallesi’ndeki bir bağ evinde yakaladı. Haklarında örgüt kurma ve yasa dışı yurt dışına çıkış sağlama suçlarından arama kaydı bulunan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EDİRNE'de polisin suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sevenler' suç örgütüne yönelik 17 Haziran'da yapılan, 7 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı zamanda haklarında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçlarından aranma kayıtları da bulunan 2 şüphelinin Karaağaç Mahallesi'nde bağ evinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin bağ evine yaptığı operasyonda, Ö.S. ve Y.L. yakalandı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

