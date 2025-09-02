Yolsuzlukta Beykoz Belediyesi için hesap vakti! Alaattin Köseler'in savunması ortaya çıktı: Memuru belediye başkan yardımcısı yapmışlar

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılanması başlandı. Hakim karşısına çıkan Alaatin Köseler savunmasında adeta itiraflarda bulundu. Tutuklanan Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısına ilişkin Köseler "Kreş açma hedefim vardı. Fidan Gül de bu alanda ilgili ve bilgili birisidir. Beylikdüzü Belediyesinden memur olarak getirdim. Belediye başkan yardımcısı olması için parti içinde telefon trafiği oldu. " dedi. Sanıklardan Veli Gümüş ise savunmasında "Alaattin Köseler dahil olmak üzere bizi yönetimden uzaklaştırıp İmamoğlu'nun ekibini getirmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. Veli Gümüş İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın kendisini aradığını belirterek "Fidan Gül'ün belediye başkan yardımcısı olarak atanmaması durumunda, İBB tarafından gelecek yardımlarının kesileceğini söyledi.Murat Ongun ve Murat Kapki belediye binasına gelerek İBB ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yönlendirilen kişilere ihaleyi vermek için Alaattin Köseler'e baskı yapıyordu" dedi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı. BEYKOZ BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. ALAATTİN KÖSELER SAVUNMASINI YAPTI Hakim karşısına çıkan Alaatin Köseler savunmasında adeta itiraflarda bulundu. Tutuklanan Eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'e ilişkin Köseler "Beykoz'da kreş yoktu, kreş açma hedefim vardı. Fidan Gül de bu alanda ilgili ve bilgili birisidir. Beylikdüzü Belediyesinden memur olarak getirdim. Belediye başkan yardımcısı olması için parti içinde telefon trafiği oldu." dedi. Alaattin Köseler, belediye başkanı olduktan sonra kimseye ön yargılı yaklaşmadığını, iddianamede yer alan ifadelerin ise yönlendirmeyle alındığını öne sürdü. Sanıklardan Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey ile seçim çalışmalarında beraber olduklarını belirten Köseler, "Veli Gümüş'ün özel kalem müdürü olması için benden çok ricacı oldular. 'Genç bir arkadaşı bürokrasiye kazandıralım.' dediler. Ben de atama yazısını yazdım. Daha sonra ataması yapılarak özel kalem müdürü oldu. Seçim çalışmalarında beraber çalıştığım arkadaşları Beykoz halkına hizmet etmek için görevlendirdim." diye konuştu.

MEMUR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU! Duran Bülbül'ün kendisi hakkında söylemlerini ve iddialarını kabul etmeyen Köseler, şunları söyledi: "Gülten Kozanlı (sanık) hanımefendi bana '2 Sayıştay denetçisi dosyayla ilgili bilgi vermek istiyor.' dedi. Onları ağırladık. Ancak 3 kişi geldiler. 3'üncü kişi Duran Bülbül'dü. Önceki dönemlerdeki dosyaların incelenmesi konusunda bize danışmanlık yaptı. Konuşma esnasında hizmet verebileceğini ifade etti. Kendisine belediye bürokratlarına eğitim vermesini, hesap hareketleri hakkında fikir vermesini ve geçmiş dönemdeki dosyaları izlemesi için belediye şirketinde görev vererek danışmanlık aldık." "BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLMASI İÇİN PARTİ İÇİNDE TELEFON TRAFİĞİ OLDU" Köseler, ihalelere ilişkin şunları dile getirdi: "Belediye başkanının şeker alımı ile ilgileneceği zamanı yoktur, 39 ilçeden misafir gelir onlarla ilgileniyorum. İhale alan firmaların çoğu 11 yıldır belediyeden ihale alan firmalardır. İhale alan firmaların çoğu eskidir. Eski firmalar 70 ihale almış, yeni firmalar ise 8 ihale almıştır. 74 kişinin bu ihalelerde imzası var. Yıldız Güneş'in (sanık) ifadesi tamamen iftiradır. Geçmiş dönem dosyalar incelense bu firmaların aldığı ihaleler akla sığmaz. Erkan Uyar (tanık) büyükşehir kadrosundan geldi. Kültür etkinlikleri için yapılan ihaleyi iptal etti. Ben ramazan öncesinde ve sonrasında pankart asamaz hale geldim. Müdür sürekli ihale iptal ediyor. Ben de 'Neden ihale iptal ediyorsun sürekli, neden geldin bu belediyeye?' diye sordum. Daha sonra görev değişikliği yaptım bu arkadaşa. Beykoz'da kreş yoktu, kreş açma hedefim vardı. Fidan Gül de bu alanda ilgili ve bilgili birisidir. Beylikdüzü Belediyesinden memur olarak getirdim. Belediye başkan yardımcısı olması için parti içinde telefon trafiği oldu. Buna çok girmeyeceğim parti içi olduğu için." Belediyede eksik evrak olmasına rağmen firmalara ödeme yapan kişilerin yapılacak soruşturmayla ortaya çıkarılması gerektiğini anlatan Köseler, "Bu iddianamede görülmeyen kurgu vardır. Burada bulunma nedenimi ben bu iddianamede göremiyorum. Benim içeride olmamdan kim, kimler ve hangi firmalar yaralanıyor? Benim başkan vekili olarak göreve gelmesini istediğim kişi göreve gelmedi. Tüm Beykozluların helal oylarıyla seçilmiş bir kişiyim." diye konuştu. 25 OLAN MÜDÜRLÜK SAYISINI 35'E YÜKSELTTİ Köseler, avukatının, partisinden bir yetkilinin mahkeme öncesinde yanına gelerek telkinde veya yönlendirmelerde bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna, "Partiden her zaman gelen oluyor." şeklinde yanıt verdi. Başka bir avukatın sorusu üzerine Köseler, "Yıldız Güneş önceki dönemde kalemde tüm evrakı bilen kişidir. Şükran müdür geldikten sonra Yıldız Güneş'e görev değişikliği yaparak kendisine teşekkür ettim." dedi. Köseler, belediye başkanlığına geldiğinde 25 olan müdürlük sayısını 35'e yükselttiğini belirterek, "Ben ihaleleri sonuçlandıktan sonra görüyorum. İhalelere müdahale etmiyorum, öyle zamanım yok zaten. Bilirkişi ataması yapılarak araştırma yapılabilir." ifadelerini kullandı. Veli Gümüş'e gönderdiği paralara ilişkin Köseler, "36 bin lira benim ve oğlumun kıyafeti için. Veli Gümüş'ün yakınının kıyafet mağazası vardır. Orada kıyafet diktirmesi için gönderdim. 6-8 bin liralık ödeme yapmıştım o da kalabalık bir gruba yemek vermiştim o ortamda veremediğim için sonra ödeme yaptım." dedi.