Tren dehşeti! Yaşlı adam korkunç şekilde can verdi
Malatya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama yük treni çarptı. Korkunç olayda yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya'da meydana gelen tren kazasında yük treninin çarptığı 60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 10.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Aydın Tarar'a (60) yük treni çarptı.
Kazada ağır yaralanan Tarar kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.