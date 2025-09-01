Tekirdağ'da sahillere kızıl yosunlar vurdu

Marmara Denizi’nde Poyraz fırtınasının ardından Süleymanpaşa sahiline kızıl yosunlar vurdu, sahildeki keskin koku çevre sakinlerini rahatsız etti. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:43

Paylaş



ABONE OL

Marmara Denizi'nde Poyraz fırtınasının ardından Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosunlar kıyıya vurdu, bölgede keskin bir koku oluştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Poyraz fırtınasının ardından kıyı kesimlerinde denizin yüzeyine vuran kızıl yosunlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Sahil boyunca biriken yosunların yaydığı keskin koku çevrede yaşayanları rahatsız etti. Vatandaşlar, oluşan kötü koku nedeniyle yetkililerden bölgede temizlik çalışması yapılmasını talep etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN