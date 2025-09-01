Şanlıurfa'da korkunç olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ozanlar Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ethem Poyraz Ovaçin, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
