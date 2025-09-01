Samsun’da infaz koruma memuru denizde boğularak yaşamını yitirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 27 yaşındaki infaz koruma memuru Recep Yağcı, boğularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 22:02

Paylaş



ABONE OL

Olay, Çatalçam mevkiinde meydana geldi. Kavak Cezaevi'nde görev yapan Yağcı, Karadeniz'de dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Yağcı, sahile vurmuş şekilde baygın olarak bulundu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN