Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu anne ve oğlu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 18:33

İ.D'nin (27) kullandığı 09 ARM 035 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda E.A. (36) idaresindeki 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan anne E.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer sürücü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

