Başkentte hareketli dakikalar! Silahlı saldırıda 1 ölü
Ankara Çankaya'da bir kişi beyaz otomobille yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti.
Ankara Çankaya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİLLE YAKLAŞIP VURDU!
Yaşamkent Mahallesi 3208 sokaktaki aracında sarımsak satan Hüdaverdi T, beyaz bir otomobille yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Başından vurulan Hüdaverdi T. kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.