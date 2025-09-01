Kırıkkale'de korkunç kaza: TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kırıkkale Kalecik mevkiinde seyir halindeki otomobil aynı yöndeki TIR ile çarpıştı Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken kazazedeler sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
H.G'nin kullandığı 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. (32) yönetimindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu Kalecik kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.A. (74), M.A. (53), S.A. (32), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.