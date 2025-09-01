Kastamonu'da kontrolden çıkan araç araçlara çarptı!

Kastamonu'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı ardından da ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 15:46

Paylaş



ABONE OL

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Gölveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K. idaresindeki 20 DU 676 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN