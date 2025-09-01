Fethiye açıklarında tekne sürüklendi! 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Ekipler, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Saray Marina'ya yanaştırdı.