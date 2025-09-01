Kars'ta mahalleli tilki yavrularını besliyor

Kars'ta her akşam mahalleye inen 4 kızıl tilki yavrusu, mahalle sakinlerince besleniyor.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:40

Paylaş



ABONE OL

Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış ilçesi, bozayı, kurt, vaşak, tilki, karaca, tavşan gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor. İlçede ormanlık bölgeye yakın yerleşim yerlerinde ise özellikle geceleri bozayı ve kızıl tilkiler sıkça görülüyor.



Tepe Mahallesi'ne yaklaşık 5 aydır gelen 4 kızıl tilki yavrusuna mahalle halkı kucak açtı. Mahalle sakinlerinin her akşam beslediği tilki yavruları, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.



Vatandaşlardan Ömer Ayan, kızıl tilki yavrularının mahalleye alıştığını söyledi.



Tilkilerin her akşam bahçesine geldiğini ifade eden Ayan, "Geçen yıl annelerini besliyorduk, bu sene 4 yavruyu besliyoruz. Onlar da bize alıştı. Her akşam geliyorlar, bisküvi ve yemek veriyoruz, ekmekle besliyoruz." dedi.



Mahalle sakinlerinden Bülent Koç da tilki yavrularının sürekli mahallelerine geldiğini ve onları özenle beslediklerini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN