Aydın'da korkunç olay: Hediye aldığı aracı küle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, kızına hediye olarak aldığı otomobilde yangın çıktı. Park halinde bulunan otomobilin LPG tankının ısındığı ve patlama sonucunda alevlerin hızla yayıldığı öğrenildi. Yaşanan olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.'nin kızı E.T'ye hediye olarak aldığı ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını söndürme çalışmalar sırasında, araçtaki LPG tankı da patladı. Bu sırada yayılan alevler, yan tarafta bulunan zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

