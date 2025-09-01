Ankara’da sarımsak satıcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aracında sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda başından vurularak yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 23:17

Olay, akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. Aracında sarımsak sattığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Tatlıbal, başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tatlıbal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

