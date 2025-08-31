Tunceli'de yiyecek arayan bozayı karakol bahçesini mesken tuttu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bir bozayı, Yenibaş Jandarma Karakolu’nun bahçesine girerek karnını doyurdu.

Doğası ve yaban hayatıyla dikkat çeken Tunceli'de, acıkan bozayı karakolun yolunu tuttu. Burada köpeklere verilen yiyecekleri yiyen ayı, ardından ormanlık alana girerek uzaklaştı. Köpeklerin tepkisine aldırış etmeyen bozayının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hozat Kaymakamlığı, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yenibaş Jandarma Karakolu hem bölgenin emniyetini sağlarken hem de yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların uğrak yeri haline geliyor" notunu düştü.

