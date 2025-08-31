Denizli'de kaybolan çocuktan sevindiren haber!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan engelli çocuğu arama çalışmalarından güzel haber geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarından çocuğun yürüdüğü güzergahları tespit eden ekipler, çocuğu Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi yakınlarında buldu.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 22:00

Paylaş



ABONE OL

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan engelli çocuk sağ şekilde bulundu.

Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki H.B, dün saat 13.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin aramalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin çocuğu arama çalışmalarına katıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından çocuğun yürüdüğü güzergahları tespit eden ekipler, çocuğu Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi yakınlarında buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk daha sonra jandarma personelinin yardımıyla ailesine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN