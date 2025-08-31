Tekirdağ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde yapılan denetimlerde iki araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlarda 2 şişme bot ele geçirilirken, göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:15

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki denetimde iki aracı durdurdu.

Araçlarda bulunan 15 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araçlarda yapılan aramada, 2 şişme bot ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

