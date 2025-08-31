Sürüklenen yelkenli teknedeki 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası sorsa sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundular.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) kurtarıldı.

